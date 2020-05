"Considerado um dos melhores e mais criativos intérpretes da guitarra portuguesa, Custódio Castelo atuará perante o auditório vazio da Casa de Artes, uma vez que à data as medidas de desconfinamento não abrangem ainda as salas de espetáculos, mas a transmissão do concerto será assegurada na rede social 'Facebook' da Casa de Artes", explica, em comunicado, a Câmara de Vila Velha de Ródão.

A Casa de Artes e Cultura do Tejo assume-se como um polo dinamizador da atividade artística desenvolvida no concelho de Vila Velha de Ródão, conciliando diferentes valências que se encontram ao serviço da população.

Este equipamento permite a realização de eventos culturais e artísticos, como cinema, teatro, dança, exposições e concertos de música, em diferentes espaços especialmente concebidos para o efeito.

O edifício é composto por um auditório multiusos com cerca de 220 lugares, dotado de palco, instalações para artistas e cabinas de projeção e de som/tradução, salas polivalentes separadas por painéis recolhíveis e associáveis entre si, cafetaria com esplanada e todas as instalações complementares.

O concerto de Custódio Castelo, que celebra o 14.º aniversário deste equipamento cultural, decorre no sábado, a partir das 21:30.