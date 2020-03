Milhões de pessoas em todo o mundo estão em isolamento social devido ao surto do novo coronavírus. Mas Evangeline Lilly, atriz que interpretou Vespa no filme "Homem-Forminga", recusa-se a ficar de quarentena, frisando que privilegia a sua liberdade.

"Acabei de deixar os meus filhos no acampamento de ginástica. Eles lavaram as mãos antes de entrar e estão a brincar e a rir", escreveu a atriz na sua conta no Instagram, motivando centenas de reações dos seguidores.

"Algumas pessoas valorizam as suas vidas em detrimento da liberdade, outras valorizam a liberdade nas suas vidas. Todos fazemos escolhas", acrescentou, defendendo que "acontece sempre alguma coisa em ano de eleições".

Sophie Turner, que vestiu a pele de Sansa Stark em "A Guerra dos Tronos", não gostou do que leu e criticou Evangeline Lilly. "Fiquem em casa. Não sejam idiotas. Mesmo que vocês valorizem mais a vossa liberdade... do que a saúde. Estou-me a f**** para a tua liberdade. Podes infectar outras pessoas", sublinhou a atriz durante um direto na sua conta no Instagram.

Veja o direto:

Mais informações sobre o COVID-19.