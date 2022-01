Em comunicado, a Câmara de Castro Verde, no distrito de Beja, a promotora do festival, referiu que “persiste no concelho um número muito elevado” ​​de pessoas infetadas com o vírus que provoca a doença COVID-19 e que "se aproxima de uma centena”.

“Face a esta realidade”, a autarquia decidiu cancelar as edições deste ano do Festival Entrudanças, que estava programada para decorrer entre os dias 25 e 27 de fevereiro, em Entradas, e do “Peddy Paper dos Entrouxos”, prevista para o dia 28 de fevereiro, na vila de Castro Verde.

O município considera que a realização dos dois eventos “acarretaria riscos acrescidos para a saúde pública” no concelho.

Além disso, a autarquia também decidiu cancelar a Feira de S. Sebastião e do Pau-Roxo, prevista para dia 20 deste mês, na vila de Castro Verde, “atendendo às características muito particulares” do evento, que se realiza “num espaço muito estreito e limitado” e “promove e facilita uma grande proximidade entre pessoas e, consequentemente, os contágios”.

A Câmara de Castro Verde salienta que “tem procurado, desde a primeira hora, adotar todas as medidas possíveis para limitar os riscos de contágio” do vírus SARS-CoV-2, entre as quais se incluem o apoio à vacinação e a promoção de testes junto da comunidade.

“Até agora, foi trilhado um caminho importante e positivo, que tem sido determinante no controlo da pandemia no concelho, onde se regista um relevante número de pessoas vacinadas e um elevado número de testagens regulares, ao longo das últimas semanas”, acrescenta.

No entanto, a autarquia afirma estar “consciente de que é preciso continuar com a mesma determinação e [o mesmo] sentido de responsabilidade pública”, que permitirão “atingir o regresso à normalidade”, e, devido ao “número muito elevado” de infetados no concelho, decidiu cancelar os três eventos.

O Festival Entrudanças, promovido pelo município em parceria com a Associação Pédexumbo e a Junta de Freguesia de Entradas, visa proporcionar “um Carnaval diferente na planície alentejana”, através de uma programação variada e marcada por danças e músicas tradicionais e atividades ligadas a saberes e tradições.

Já a Feira de S. Sebastião e do Pau-roxo, ou cenoura-roxa, vegetal que era muito apreciado como petisco e comido nas tabernas de Castro Verde, é a primeira do ano na vila e "uma das últimas de tradição medieval" e costuma encher o Rossio do Santo com bancas para comércio de vários produtos.

