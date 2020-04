Em comunicado, a Câmara de Loulé adianta que a realização da 17.ª edição do evento ainda foi ponderada, tendo, no entanto, sido “decidido cancelar o festival, face à imprevisibilidade do términus desta pandemia”.

Assim, a nova edição do festival, que no ano passado levou a Loulé nomes como Dhafer Youssef, Eneida Marta, Francisco el Hombre, Los de Abajo e DJ Riot, fica “agendada para o final de junho do próximo ano”.

Segundo a autarquia, a decisão foi tomada “visto tratar-se de uma data não muito distante, numa altura em que a situação no país e no mundo poderá ainda não estar controlada”, tendo em conta que participação dos artistas também poderia estar comprometida.

“Uma vez que o Festival MED conta todos os anos com um cartaz que integra artistas de vários pontos do globo, a participação de alguns destes protagonistas da área da ‘world music’ poderia estar comprometida”, prossegue a nota.