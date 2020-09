A décima edição do Festival One Man Band, que decorre em Portalegre e na Guarda, em outubro, vai contar esta ano apenas com a participação de projetos musicais portugueses, devido à pandemia de COVID-19, divulgou a organização.

O evento, agendado para os dias 9 e 10 de outubro, vai colocar em palco seis músicos que tocam vários instrumentos, decorrendo os espetáculos no café concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG) e no Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre (CAEP).

Rita Braga, Little Orange e On Man Riff, O Manipulador, Meta e Acid Acid são os seis protagonistas do festival.