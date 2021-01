O cantor e compositor Genival Lacerda morreu esta quinta-feira, dia 7 de janeiro, aos 89 anos, no Recife, devido a complicações relacionadas com a COVID-19. Campina Grande, cidade natal do artista, decretou três dias de luto.

Genival Lacerda foi um dos grandes nomes do forró e considerado um símbolo da cultura do Nordeste. "Severina Xique Xique" foi o maior êxito do músico e abriu caminho para uma carreira com vários sucessos, como "Mate o véio" ou "Quem Dera".

"Radinho de pilha", "De quem é esse jegue" ou "Rock do Jegue" são outros dos temas mais populares de Genival Lacerda.

Entre os trabalhos mais recentes do artista está o single "O Chevette da Menina", com Ivete Sangalo.