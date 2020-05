Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto refere que as candidaturas ao programa "Reclamar tempo - Pesquisa e Investigação Artística" encontram-se abertas, encerrando no próximo dia 18 de maio, às 18:00. Os resultados serão anunciados a 29 de maio.

Segundo a autarquia, o júri irá selecionar até 11 artistas nas áreas da dança, teatro, performance, circo, contemporâneo, cruzamentos disciplinares, escrita e reflexão nas artes performativas, a quem vai atribuir individualmente um valor de 3.000 euros.

O trabalho dos artistas selecionados será organizado em duas fases: a primeira dedicada exclusivamente à pesquisa e a segunda à realização de residências de duas semanas, em espaço a anunciar, e com o acompanhamento de dois mentores, um nacional e um internacional.

O júri será composto pela coreógrafa e assistente de programação do Teatro Municipal do Porto Cristina Planas Leitão, pelo encenador e programador da Rua das Gaivotas 6 Pedro Barreiro e pela dupla de artistas Daniel Moreira e Rita Castro Neves.

