“Só em Lisboa ajudamos entre 50 a 70 pessoas por semana”, acrescentou o voluntário do grupo de ajuda alimentar, em declarações à Lusa, no domingo, no final do concerto do músico The Legendary Tigerman (nome artístico de Paulo Furtado), que se juntou à “causa” da União Audiovisual.

O Village Underground, em Lisboa, acolheu o concerto – para o qual não se pagava entrada, mas se pedia contribuições alimentares, que depois vão ser distribuídas pela União Audiovisual aos mais necessitados.

Ricardo Queluz refere que é “a meio do mês” que recebem mais pedidos e assinala que, neste momento, estão “a ter um bocadinho menos de ajuda”, admitindo que possa ter a ver com o período de férias, mas também com algo que já antecipavam: alguns dos que têm ajudado podem agora não estar em condições de o fazer ou até de estarem, eles próprios, a precisar de ajuda.

Isto porque estamos a falar de uma área – a da cultura, artes e espetáculos – onde proliferam os “trabalhadores independentes”, que têm trabalho num mês e no seguinte já não, mas que, como todos os outros, precisam de “trabalhar para sobreviver e pagar as contas”, vinca Ricardo Queluz.