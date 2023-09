Uma nova investigação jornalística nos EUA acusa de agressão sexual e usar a fama para se aproximar de jovens fãs o co-criador de "Rick and Morty", a série de culto de animação que mistura comédia negra e ficção científica, e onde a voz das duas personagens principais.

A reportagem da NBC News inclui entrevistas a 11 mulheres e uma pessoa não-binária e a análise de "milhares" das mensagens trocadas 'online' entre 2013 a 2022 com Justin Roiland que revelam um alegado aliciamento, agressão sexual e perseguição de menores e adolescentes.

Nove das mulheres alegam que os contactos acabaram por se tornar sexuais e, destas, três dizem que tinham 16 anos quando começaram a trocar mensagens e isso se prolongou "durante anos".

Entre os episódios descritos estão o de uma mulher que o acusa de fazer sexo oral e outra que diz que ele se aproveitou de ela estar alcoolizada para terem relações sexuais.

Ambas as mulheres disseram à NBC News que confrontaram Roiland com o que aconteceu e ele pediu desculpa.

Numa carta à NBC News, o advogado do argumentista e ator caracterizou várias alegações de “falsas e difamatórias”; noutras, diz que as relações foram consensuais.

"Rick and Morty"

A NBC News revela que a maioria das pessoas partilhou as histórias dos seus encontros após se ter tornado público em janeiro de 2023 que Roiland era acusado de violência doméstica, relacionado com acontecimentos em 2020.

Em março, os procuradores responsáveis pelo caso decidiram retirar as acusações por provas insuficientes para obter uma condenação e Roiland partilhou a palavra “justiça” na rede social X (antes Twitter).

Atualmente com 43 anos, acrescentaria posteriormente: "Sempre soube que estas alegações eram falsas – e nunca tive dúvidas de que este dia chegaria. Estou grato por este caso ter sido arquivado, mas, ao mesmo tempo, ainda estou profundamente abalado pelas mentiras horríveis. Estou determinado a seguir em frente e focar-me tanto nos meus projetos criativos quanto em recuperar a minha reputação".

No entanto, o canal Adult Swim (via Cartoon Network) manteve a decisão tomada logo no final de janeiro de o despedir de "Rick and Morty" e avançar com um novo casting para as suas personagens. Também foi substituído em "Solar Opposites", outra série de animação que criara e usava a sua voz.

No final de agosto, foi anunciado que a sétima temporada com dez episódios de "Rick and Morty" irá estrear a 15 de outubro.

Os novos atores que vão dar voz às personagens não foram anunciados oficialmente, mas o produtor Steve Levy anunciara anteriormente que foram escolhidos para imitar o estilo vocal de Roiland.