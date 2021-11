Ezra Blount, de nove anos, está em coma induzido, depois de ter ficado gravemente ferido no festival Astroworld. Durante os concertos, a criança foi "atropelada" pela multidão, avança a Rolling Stone.

"O sofrimento pelo qual esta família está a passar é incomensurável", afirmou o advogado da família do menino de nove anos nas redes sociais. "Este menino tinha toda a vida pela frente, uma vida que agora está por um fio devido à gestão danosa do festival", frisou.

À revista Rolling Stone, a avó da criança, Tericia Blount, explicou que o neto foi ao festival com o pai. "Ele gritava que não conseguia respirar, mas estava toda a gente a empurrar", revelou.

"O pai dele também não conseguia respirar e acabou por desmaiar. Não sabemos o que aconteceu ao Ezra depois", adiantou a avó.

Festivaleiros processam Travis Scott e Drake

As vítimas do tumulto que causou oito mortes durante o festival de música Astroworld, no Texas, apresentaram uma denuncia contra os rappers Travis Scott e Drake. Os festivaleiros acusam os artistas de negligência e de terem incentivado o caos.

O advogado Ben Crump anunciou na noite de domingo que representa várias "vítimas" e que apresentou uma denuncia em nome de Noah Gutiérrez, de 21 anos.

Este último, de acordo com um comunicado do advogado, "descreveu cenas de caos e desespero, durante as quais ele e outros participantes do concerto que estavam na área VIP tentaram levantar do chão as pessoas que clamavam por ajuda".

O escritório de advogados do Texas, Thomas J. Henry Law, também anunciou nas redes sociais que representava as "várias vítimas da tragédia do festival Astroworld".

Um deles é Kristian Paredes, de 23 anos, que afirma ter ficado "gravemente ferido" durante o concerto de 5 de novembro, segundo o Daily Mail, que teve acesso ao texto da denúncia. O jovem reivindica mais de um milhão de dólares, segundo a mesma fonte.

Kristian Paredes também entrou com uma ação contra os organizadores do evento, a Live Nation e a casa de espetáculos.