Este domingo, dia 7 de novembro, Cristina Ferreira revelou que se juntou à No Bully Portugal para um novo projeto. A apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI anunciou um "projecto de combate às agressões nas redes sociais".

"Os outros são apenas os outros. Não sabem nada de ti. Deixa-os falar, mas não deixes que te magoem", citou Cristina Ferreira nas redes sociais. "É com muito orgulho que lanço hoje o projecto de combate às agressões nas redes sociais. Todos os royalties do livro 'Pra Cima de P*ta' vão ser utilizados pela No Bully Portugal", explicou.

Em comunicado enviado ao SAPO Mag, a Bertrand adiantou que a apresentadora da TVI doou cerca de 30 mil euros a associação de combate ao cyberbullying. "Quando, em novembro 2020, Cristina Ferreira e a Contraponto lançaram o livro 'Pra Cima de Puta', um livro-alerta sobre a violência na internet, a apresentadora anunciou que os seus proveitos a título de direitos de autor seriam entregues a uma instituição que trabalhasse nessa área. Um ano depois, Cristina Ferreira doou quase trinta mil euros à No Bully, uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2016, com o objetivo de 'prevenir, parar e resolver o (cyber)bullying em Portugal'", explica a editora.

"Certos de que juntos faremos a diferença. Porque alguma coisa há-de muda", rematou.