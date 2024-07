Hollywood está presente em força nos Jogos Olímpicos de Paris – talvez em trabalho de pesquisa antes dos EUA serem a sede dos próximos Jogos em 2028.

Tom Cruise, Nicole Kidman, Steven Spielberg, Lady Gaga – houve muitas celebridades em Paris durante os primeiros dias dos Jogos.

A maior atração das celebridades tem sido a ginástica artística, sem dúvida o bilhete mais popular desta semana, com a superestrela americana Simone Biles a aumentar a sua coleção de medalhas.

Cruise recebeu uma receção particularmente calorosa - recebeu o título de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras do governo francês e teve direita a serenata com o tema "Missão: Impossível" no recinto.

Sentada bem à sua frente estava Greta Gerwig, a realizadora de "Barbie", que se tornou uma presença constante na França após a sua passagem em maio como presidente do júri do Festival de Cinema de Cannes.Também pelas competições de ginástica andaram Ariana Grande, Cynthia Ervio e Nick Jonas.

Lady Gaga nas provas de natação

Já Lady Gaga partilhou um vídeo de Biles no Instagram com a legenda “Ela acertou em cheio, que honra estar tão perto”.

A cantora e atriz, que aparecerá ao lado de Joaquin Phoenix em “Joker: Loucura a Dois" este outono, apresentou-se na cerimónia de abertura dos Jogos na passada sexta-feira, apresentando “Mon Truc en Plumes”, um clássico do music hall francês.

A artista também presenteou os fãs em Paris com uma antecipação do seu novo álbum esta semana, colocando a cabeça de fora de uma limusina ao pé do seu hotel para reproduzir trechos num computador portátil.

Estrelas da Austrália e mais americanos

Jessica Chastain e a família

Alguns dos australianos favoritos de Hollywood também estiveram na cidade, como Margot Robbie ("Barbie") e o realizador Baz Luhrmann ("Moulin Rouge!") foi visto na cerimónia de abertura.

Nicole Kidman, outra australiana, esteve presente nas provas de ginástica e também de skate.

Porém, ela está parcialmente em trabalho, promovendo uma marca de relógios que é a parceira oficial dos Jogos.

Da mesma forma, a atriz norte-americana Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty", "Interstellar") também está pela cidade como o rosto de uma grande marca que veste a "Team USA" [Equipa EUA].

Spike Lee

O cineasta Spike Lee ("Não Dês Bronca", "Malcolm X") é bem conhecido pela sua obsessão pelo basquetebol enquanto fã de longa data dos New York Knicks, pelo que não foi nenhuma surpresa vê-lo aparecer para os jogos do "Dream Team" dos EUA em Lille.

Mas ele também esteva à beira da piscina com o seu amigo Flavor Flav, do lendário grupo de rap Public Enemy, que se tornou o improvável patrocinador da equipa feminina de polo aquático.

Enquanto isso, Spielberg reencontrou-se com Cruise – com quem fez “Relatório Minoritário” e “Guerra dos Mundos” – para assistir à chuvosa cerimónia de abertura.

Talvez eles estivessem em prospeção – a cerimónia de Paris pode ter sido molhada, mas foi um empreendimento altamente audacioso e complexo que elevou a fasquia para Los Angeles 2028.

No dia seguinte, um colunista do jornal Los Angeles Times escreveu: "Ainda bem que não sou o diretor artístico da estreia do LA28. É melhor elevarem a parada. Vamos a ver, Sena ou o rio de Los Angeles? OK, alguém tem alguma outra ideia?".