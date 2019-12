A chuva da manhã é esquecida lá fora e é preciso aproveitar bem a hora que passa a correr. E a dançar, a gesticular e, principalmente a cantar. Há uma Rosa de saia, luzinhas que piscam, uma loja com um mestre chamado André e um grande sapo.

“Começamos por nos mexer um bocadinho. Usamos sons de animais para eles fazerem barulho, mexemos as pernas, os pés e as mãos, batemos palminhas, dançamos”, descreve à agência Lusa Ana Rocha Gaspar, a dinamizadora do curso que acontece dois sábados por mês no bairro de Wilmersdorf, em Berlim.

“Está a correr muito bem e a ser muito divertido. Têm vindo os mesmos pais e tive a oportunidade de perguntar o que querem fazer, o que funciona e não funciona, o que é que posso melhorar para que isto corra mesmo bem”, explica a cantora, formada em jazz no conservatório de Bruxelas.

A ideia, conta Ana Rocha Gaspar, que foi mãe há alguns meses, surgiu da conversa com uma amiga parteira e da vontade de trabalhar com crianças e canções infantis. As músicas foram-se juntando aos poucos e o grupo já está consolidado.

“Havia umas que eu sabia que queria cantar, porque acho giras e porque me lembro de cantar com a minha avó e com os meus pais. Depois também houve várias sugestões. Fui colecionando e juntando ao repertório que já tinha”, descreve.

Há canções que as crianças não conhecem, outras que identificam imediatamente. Mas o curso é também uma descoberta para muitos pais.