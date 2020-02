"Este ano, é ainda mais fácil chegar à Cidade do Rock", promete a organização do Rock in Rio Lisboa. De Norte a Sul do País, do interior ao litoral, de comboio ou autocarro, os bilhetes integrados – já disponíveis nos pontos de venda aderentes e limitados ao stock existente - combinam a entrada no festival com benefícios de transporte, facilitando a deslocação até ao Parque da Bela Vista e de volta a casa.

Para os festivaleiros do Norte e Centro, o ROCKCard CP vai "oferecer condições especiais para todos os que se desloquem até à Cidade do Rock de comboio". "Por apenas 79 euros (ROCKCard CP - Zona Centro) ou 89€ (ROCKCard CP – Zona Porto), estes bilhetes incluem a entrada em um dos dias do Rock in Rio Lisboa, a viagem ida e volta de Comboio Intercidades (2.ª classe) e a viagem ida e volta no Metro de Lisboa (Oriente – Bela Vista)", explica a organização em comunicado, acrescentando que haverá um comboio especial com partida após o encerramento do recinto, da Estação do Oriente às 02h30 com destino ao Porto – Campanhã, passando por Santarém, Entroncamento, Pombal, Coimbra – B, Aveiro, Espinho e Gaia.