“O próximo fim de semana, [a 10, 11 e 12 de junho], vai contar com três grandes concertos em Vila de Rei: Dada Garbeck, Arianna Casellas e Tozé Bexiga atuam no concelho, em espetáculos integrados na programação do projeto Caminhos da Natureza”, referiu, em comunicado hoje divulgado, a Câmara de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco.

Na sexta-feira, pelas 21h00, a Igreja da Misericórdia de Vila de Rei recebe o concerto do músico vimaranense Rui Souza, através do seu projeto Dada Garbeck.

“Como compositor, tem sido responsável por criações, tanto para teatro como para cinema, sendo também de destacar o seu envolvimento em projetos de comunidade, como é o caso do Outra Voz”, lê-se na nota.

Já para o sábado, o Parque da Ribeira da Vila foi escolhido para receber, a partir das 21h00, a atuação de Arianna Casellas.

Por último, o músico Tozé Bexiga dá um concerto no Parque da Ribeira da Vila, no domingo, a partir das 18h00.

Com vários projetos já realizados, desde o rock à música experimental, fusão e música improvisada, o músico tem-se dedicado, nos últimos anos, à exploração do reportório tradicional e de um instrumento em particular: a viola campaniça.

O projeto Caminhos da Natureza é composto por 68 ações que irão percorrer diversos locais dos concelhos de Vila de Rei, Sertã, Ferreira do Zêzere e Mação.

Tem como principal objetivo afirmar o território através de um projeto turístico-cultural em que a geografia e a paisagem natural de referência sejam destaque e a alavanca para a criação de novas identidades.

Assenta ainda no desenvolvimento de novas experiências e na dinamização, promoção e desenvolvimento de bens culturais e naturais (materiais e imateriais), como forma de diferenciação, competitividade, diminuição de assimetrias e reforço da coesão territorial, através da atratividade e promoção da imagem da região.

O projeto integra a programação cultural em rede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e é cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.