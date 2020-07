Dalai Lama celebrou 85 anos esta segunda-feira, dia 6 de julho, e assinalou o aniversário com o lançamento de um álbum de mantras e cânticos. Para o disco, o líder espiritual do Tibete contou com a colaboração do casal neozelandês Junelle e Abraham Kunin.

A ideia para o álbum surgiu em 2015, quando a artista Junelle Kunin apresentou o desafio a Dalai Lama. "Pensei que teria de tentar convencê-lo. (...) No momento de o gravar, meu Deus, tremia como uma folha antes de entrar lá", disse a artista em entrevista à Reuters.