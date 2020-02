Dave, que venceu o galardão de Melhor Álbum, por "Psychodrama", subiu ao palco dos BRIT Awards para apresentar o single "Black". No tema, o rapper de Londres fala sobre as dificuldades sentidas pelos britânicos negros.

Durante a atuação, o músico criticou ainda Boris Johnson. Na letra do tema, Dave defendeu que o primeiro-ministro do Reino Unido é "um racista a sério".

Segundo o The Guardian, Priti Patel, secretário do Interior, respondeu às acusações do rapper, frisando que Boris Johnson "não é racista". "É um absurdo", defendeu.

O artista londrino criticou ainda a imprensa britânica pela forma como tratou a Meghan Markle.

