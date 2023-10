Dave Chappelle assumiu uma posição pró-Palestina durante um espetáculo.

Segundo o The Wall Street Journal, o humorista atuou na passada quinta-feira na na TD Garden Arena, em Boston, nos Estados Unidos, e comentou o conflito no Médio Oriente. Depois de assumir uma posição pró-Palestina, referindo-se aos ataques de Israel como "crimes de guerra", alguns fãs abandonaram a sala.

No espetáculo, o comediante também criticou o Hamas, mas apontou apontou o dedo aos Estados Unidos por ajudarem no massacre de civis inocentes. Dave Chappelle criticou ainda o governo israelita devido ao bloqueio na Faixa de Faza.

Durante o discurso, um membro do público gritou e pediu que o humorista se calasse. "Cala-te tu. Andas a receber milhões de dólares do meu país para matares mulheres e crianças inocentes. Não me vais mandar calar", frisou.

O The Wall Street Journal conta ainda que alguns membros da plateia gritaram "Palestina livre".

Ao Daily Mail, um porta-voz de Dave Chappelle reagiu à polémica, dizendo que o humorista nunca esteve em Boston.