“Dezembro é um mês de celebração para David Bruno. Por isso mesmo, dia 11 de dezembro no Teatro Tivoli, em Lisboa e dia 13 de dezembro da Casa da Música no Porto o artista comemora oito anos e meio de carreira e a pergunta que se coloca é: porquê o meio? Porque sim”, refere o agenciamento do músico num comunicado hoje divulgado.

David Bruno editou em julho o quarto álbum, “Raiashopping”, no qual recua à infância e adolescência passadas no interior “genuíno” de Portugal para recordar viagens de emigrantes, noites em Salamanca e travessias da fronteira com Espanha para “comprar caramelos”.

Membro da primeira geração da família a nascer num centro urbano, David Bruno contou à Lusa que desde sempre quis “fazer um disco sobre o Portugal profundo”, retratando a altura em que ia passar férias para casa dos avós no interior ou em França, de onde faria a “viagem de emigrante” no mês de julho.