Apresentado como um álbum visual "Living Room Bohemian Apocalypse", é o novo disco de David Fonseca e foi editado na passada sexta-feira, 10 de junho.

Disponível nas lojas em formato CD e em todas as plataformas digitais, é constituído por sete capítulos. "Falling Out Of Love", a última canção-capítulo, foi revelada na passada quinta-feira.

"Depois de uma narrativa que vagueou entre a perseguição de um sonho e a sua frustração ou entre a tensão nas relações ou a tranquilidade que as mesmas nos podem proporcionar, eis que com “Falling Out Of Love”, a última canção-capítulo do disco, o tema liberdade impõe-se quase que como uma reacção à interioridade simbólica que os anteriores capítulos denotavam. Aliás, o guião das imagens que acompanham esta canção traduz intencionalmente a libertação que David procurava – o desmontar da personagem, a exibição dos bastidores e respectiva equipa, ou a captação deste momento em registo live on tape num dos seus locais favoritos, a costa de Peniche com as Berlengas como pano de fundo", assinala a promotora em comunicado.

David Fonseca anunciou também as datas da digressão, com concertos entre junho em dezembro. "Living Room Bohemian Apocalypse" sobe ao palco na capital a 4 de outubro, no Teatro Tivoli BBVA, e no Porto a 12 de outubro, no Teatro Sá da Bandeira.