O autor vai ler o conto “O Tubarão na Banheira”, no dia 16, e encontrar-se com a turma de português intermédio do Centro de Língua Portuguesa no Panamá, o embaixador de Portugal e o reitor da Universidade Tecnológica daquele país para falar sobre o livro “Índice Médio de Felicidade”.

David Machado integra, com Sabina Urraca, Pablo Herrán e o ilustrador Florian Weiss, o conjunto de autores europeus na programação da feira por via da participação das embaixadas de Portugal, Espanha e Alemanha no Panamá, bem como da delegação da União Europeia.

Segundo o Instituto Camões, “no âmbito da feira, será feito um concurso ‘online’ sobre autores europeus, entre eles José Saramago, cujos vencedores serão premiados com livros desses autores europeus, incluindo ‘Ensaio Sobre a Cegueira’ e ‘Ensaio sobre a Lucidez’”.

David Machado, lisboeta, 41 anos, é autor do livro de contos "Histórias possíveis" e de uma dezena de livros ilustrados, entre os quais "A noite dos animais inventados" - que lhe valeu o prémio Branquinho da Fonseca - e "O tubarão na banheira".

A estes juntam-se quatro romances: "O fabuloso teatro do gigante", "Deixem falar as pedras", "Índice médio de felicidade" e "Debaixo da pele".

Em 2015, foi um dos autores distinguidos com o Prémio de Literatura da União Europeia.