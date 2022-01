The Weeknd decidiu arrancar 2022 com boas notícias para os fãs. Nas redes sociais, o músico canadiano anunciou que o seu novo álbum de estúdio chega às lojas e aos serviços de streaming de música na próxima sexta-feira, dia 7 de janeiro.

Na sua conta no Twitter, o artista revelou um pequeno teaser do disco "Dawn FM", que deverá contar com várias participações especiais.

"Dawn FM" sucede a "After Hours", disco editado em 2020 e que contou com os singles "Blinding Lights", "In Your Eyes" e "Save Your Tears".

Veja o teaser: