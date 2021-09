O Rock in Rio Humanorama arranca na próxima semana, entre os dias 14 e 17 de setembro, simultaneamente em Portugal e no Brasil.

"A poucos dias do 'festival de conversas', a organização anuncia novos dinamizadores que vão partilhar as suas experiências sobre os mais diversos temas, como Chimamanda, a escritora nigeriana vencedora do Women’s Prize for Fiction em 2007, um dos mais prestigiados prémios literários do Reino Unido; o cantor Agir; a atriz e cantora brasileira Zezé Motta; Djamila Ribeiro, filósofa, feminista, escritora e académica; o ex-judoca Flávio Canto; Thais Carla, dançarina e influenciadora; a jornalista Adriana Carranca; Rafa Brites, apresentadora, escritora, palestrante e empreendedora; a escritora e coach Paula Abreu; Daiane dos Santos, antiga ginasta; a empresária Nath Finanças; e a jornalista Cris Guterres", anunciou a organização esta quarta-feira, dia 8 de setembro.

Para acompanhar o projeto, basta fazer sua inscrição em rockinriohumanorama.com e escolher os palcos e diálogos a que quer assistir e os workshops que quer participar. As inscrições estão abertas até aos dias do evento.

O Rock in Rio Humanorama é um "festival de conversas totalmente digital, gratuito e inclusivo e que, tal como acontece ao entrar na Cidade do Rock, também o público vai poder escolher os conteúdos a que quer assistir, entre quatro 'palcos' principais". "Estes palcos são, na verdade, canais acessíveis através da plataforma do evento – 'Sou', 'Nós', 'Somos' e 'Experiências de Aprendizagem' - dedicados ao conhecimento e desenvolvimento das capacidades do ser humano para a construção de um futuro melhor e mais humano", explica a organização.