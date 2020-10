Alexandra, acompanhada por Guilherme Banza, na guitarra portuguesa, Bernardo Viana, na viola, e Nando Araújo, na viola baixo, vai cantar temas do seu repertório e "alguns êxitos incontornáveis de Amália [Rodrigues]", segundo apresentação do ciclo.

Neste mesmo palco atua, no dia 6 de novembro, Pedro Moutinho, fadista natural de Oeiras, distinguido em 2007 com o Prémio Amália para o Melhor Álbum, "Encontro". O seu mais recente álbum "Fado ao Contrário" inclui letras de Manuela de Freitas, "Chego Tarde, Canto o Fado", Amélia Muge, "Não Sei se a Tristeza é Triste", e de Paco Gonzalez, "Tragédia da Rua das Gáveas", entre outros.

O ciclo encerra no dia 13 de novembro, neste mesmo palco, com atuações de Diamantina, Joana Amendoeira e Tânia Oleiro, num tributo aos cem anos de Amália, acompanhadas pelos músicos Pedro Amendoeira, na guitarra portuguesa, João Filipe, na viola, e Paulo Paz, no baixo.

O ciclo abriu no passado dia 9 de outubro, no Auditório Eunice Muñoz, em Oeiras, e já contou com a participação de Hélder Moutinho, Maria Armanda, António Pinto Basto e José da Câmara.