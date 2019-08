Pelos jardins do museu, que volta nesta terceira edição a receber o L'Agosto até sábado, vão passar nomes como TOY, The Field, The KVB, The Psychotic Monks, Sensible Soccers, B Fachada, Allen Halloween, Scúru Fitchadu e Jibóia, num total de nove concertos,

O festival, com concertos a partir das 22:30, é organizado pelos Elephante Musik, em conjunto com o Estúdio Lobo Mau e a Câmara Municipal de Guimarães.

O festival promete uma oferta musical "diversificada, com cruzamentos de estilos" numa programação assumida como uma "espécie de simbiose" entre nomes de relevo internacional e nacional.