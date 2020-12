Os artistas Carolina Deslandes, Filipe Melo, Stereossauro, Hélder Moutinho, Tatanka e Virgul estão entre os convidados a comporem temas para o Festival da Canção 2021, cujo vencedor irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, anunciou hoje a RTP.

“O Festival da Canção de 2021 contará com 20 canções a concurso. Dessas, 18 resultam de convites diretos da RTP, uma vez mais tendo em conta a representação da diversidade de géneros musicais e artistas com obra pública. A novidade está nas restantes entradas, com a seleção de dois autores através da livre submissão de canções. A RTP registou, este ano, a maior participação de sempre neste formato de submissão, com 693 contribuições de maquetes via email”, refere a estação pública num comunicado hoje divulgado.

Este ano, a estação pública convidou a comporem canções: Anne Victorino D’Almeida, Carolina Deslandes, Da Chick, Fábia Maia, Filipe Melo, Hélder Moutinho, Ian, Irma, Joana Alegre, João Vieira, Karetus, Neev, Pedro Da Linha, Stereossauro, Tainá, Tatanka, Virgul e Viviane.

Os dois compositores escolhidos através de concurso são Miguel Marôco e Pedro Gonçalves.

Em 2021, as semifinais do concurso decorrerão nos dias 20 e 27 de fevereiro, e a final no dia 06 de março.

A música “Medo de Sentir”, interpretada por Elisa e composta por Marta Carvalho, venceu este ano o Festival da Canção, cuja final aconteceu em Elvas, e deveria ter representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que deveria ter acontecido nos Países Baixos, mas que foi adiado devido à pandemia da covid-19.

Em 2021, não há risco de o concurso, que reúne representantes de 41 países, não acontecer, visto que os concorrentes vão gravar as atuações nos seus países.

“Com a Eurovisão 2021 a aproximar-se, podemos agora revelar que todos os participantes terão garantido o direito de participar na competição. Cada país irá criar uma gravação ‘ao vivo’ antes do concurso, que poderá ser usada caso o concorrente não possa viajar para Roterdão devido à pandemia, ou no caso de, já nos Países Baixos, ter de ficar em quarentena”, refere a organização num comunicado divulgado em 18 de novembro no 'site' oficial do Festival Eurovisão da Canção.

A 65.ª edição do concurso, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, deveria ter acontecido em maio deste ano, em Roterdão, mas a União Europeia de Radiodifusão, por considerar que não estavam reunidas condições para a sua realização, devido à pandemia da covid-19, decidiu adiá-la um ano.

A organização explica que foi pedido a todas as estações de televisão participantes (no caso de Portugal é a RTP) “que gravem uma atuação ao vivo do concorrente no seu país”.

Essa gravação “deverá ser entregue antes do evento, terá de acontecer num estúdio e em tempo real (tal como seria no concurso), sem qualquer edição da voz ou de qualquer parte da atuação, depois de esta ser gravada”.

A organização garante que “um conjunto de diretrizes de produção irá assegurar a equidade e integridade do concurso”.

“Esperemos que todos, ou a maioria, dos concorrentes possam viajar para Roterdão em maio, mas termos a gravação da atuação ao vivo garante que esta será vista por milhões de espectadores, aconteça o que acontecer”, refere a organização.

As semifinais da 65.ª edição do festival Eurovisão da Canção estão marcadas para os dias 18 e 20 de maio e, a final, para o dia 22 do mesmo mês.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral, composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu o concurso no ano seguinte.

Os autores das canções a concurso (por ordem alfabética):

1. ANNE VICTORINO D’ALMEIDA

2. CAROLINA DESLANDES

3. DA CHICK

4. FÁBIA MAIA

5. FILIPE MELO

6. HELDER MOUTINHO

7. IAN

8. IRMA

9. JOANA ALEGRE

10. JOÃO VIEIRA

11. KARETUS

12. MIGUEL MARÔCO

13. NEEV

14. PEDRO DA LINHA

15. PEDRO GONÇALVES

16. STEREOSSAURO

17. TAINÁ

18. TATANKA

19. VIRGUL

20. VIVIANE

Pedro Gonçalves e Miguel Marôco assinam os temas selecionados através da livre submissão.