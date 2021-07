A empresa de marketing Hopper HQ revelou a lista das celebridades que mais lucram com o Instagram. Segundo a BBC, o top 10 geral é liderado pelo português Cristiano Ronaldo que, em média, cobra 1.6 milhões de dólares por cada publicação na rede social.

Já o ranking de estrelas do mundo do entretenimento é liderado por Dwayne Johnson ('The Rock'), que recebe mais de 1,29 milhões de dólares por cada publicação patrocinada na sua conta no Instagram. No top geral, o ator ocupa o segundo lugar, ficando apenas atrás do jogador português.

De acordo com os dados citados pela BBC, cantora Ariana Grande é a estrela da música que mais ganha na rede social, cobrando cerca de 1.51 milhões de dólares pelos conteúdos patrocinados. No total, a artista soma mais de 250 milhões de seguidores.

Kylie Jenner, que ocupa o quarto lugar no top geral, recebe cerca de 1.49 milhões de dólares por cada post. Já Selena Gomez, que é seguida por mais de 241 mil pessoas, cobra 1.46 milhões de dólares

Conheça o top 10: