Gipsy Kings (dia 27 de agosto), Gentleman (dia 28), Pedro Abrunhosa & Comité Caviar (dia 29), Ivete Sangalo (dia 30) e Gavin James (dia 31) são os cabeças de cartaz deste ano. The Gift, Capitão Fausto, Dillaz e ProfJam, entre outros, também vão atuar no festival.

Além dos concertos, destaca-se a popular Feira de Artesanato e Gastronomia com entrada gratuita, uma zona de acampamento ou o palco After-Hours com DJs durante a madrugada (e uma atuação de Toy).

A Silent Party marca o início da celebração, a 25 de agosto, na zona de camping ocasional do Festival do Crato, com três DJs em simultâneo, ficando a escolha da frequência a cargo de cada espectador. A 26 de agosto, a festa conta com os sets dos DJs Matcho, Ricky Deejay e Peat.

"O evento volta a ser paragem obrigatória no roteiro familiar e dos festivaleiros e a apostar num cartaz forte e eclético, pensado para agradar ao público dos 8 aos 80 e que assegura a presença de alguns dos melhores artistas nacionais e internacionais", assinala a organização do festival em comunicado.

Horários dos Concertos

PALCO FESTIVAL DO CRATO

27 de Agosto - Crato por Tudo

21h30 - Rwella & Dj Khabal

22h30 - Kappa Jotta

23h50 - Gipsy Kings by Diego Baliardo

Afterhours: Toy e Dj Zanova

28 de Agosto

22h00 - ProfJam

23h30 - Dillaz

01h00 - Gentleman

Afterhours: Dj Rob Willow

29 de Agosto

22h00 - Capitão Fausto

23h30 - Pedro Abrunhosa & Comité Caviar

Afterhours: Dj Wilson Honrado

30 de Agosto

22h00 - Tiago Nacarato

23h45 - Ivete Sangalo

Afterhours: Dj João Vaz e I Love Baile Funk

31 de Agosto

22h00 - Fernando Daniel

23h20 - The Gift

01h00 - Gavin James

Afterhours: Karetus e Dj Nuno Luz