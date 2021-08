O poeta Manuel Alegre completou 85 anos no passado dia 12 de maio e a sua filha, a cantora e compositora Joana Alegre, assinala esse aniversário no dia 17 de setembro, no Centro de Artes de Águeda, no distrito de Aveiro, com o espetáculo “Um Só Dia”.

“’Um Só Dia’ junta grandes nomes da música portuguesa numa ocasião singular que relembra em novos arranjos, canções célebres como ‘Meu Amor é Marinheiro’ ou ‘Trova do Tempo que Passa’”, criações de Amália Rodrigues e Adriano Correia de Oliveira, respetivamente. Em Águeda, o espetáculo conta com a participação de Camané, Cristina Branco, Jorge Palma e Maria Ana Bobone, além de Joana Alegre que vai apresentar composições inéditas para poemas do seu pai. A 6 de outubro, em Lisboa, em “local a anunciar”, o evento contará com os convidados Agir, Ana Bacalhau, Cristina Branco e Jorge Palma. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram