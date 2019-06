São esperadas cerca de quatro milhões de pessoas em Nova Iorque para participar no que os organizadores chamam de "Olimpíadas do Orgulho Gay".

Haverá concertos, espetáculos teatrais, exibição de filmes, conferências e uma tour gratuita sobre o poeta Walt Whitman em Brooklyn para prestar homenagem aos homossexuais, drag queens e transexuais que, a 28 de junho de 1969, disseram basta ao abuso policial e encurralaram um grupo de agentes dentro do bar gay Stonewall Inn, em Greenwich Village.

Os eventos culminarão no domingo com a Marcha do Orgulho Gay ao longo da Quinta Avenida, que passará em frente ao Stonewall antes de se dirigir para Chelsea.

Os organizadores contam com a presença de milhares de manifestações e mais de 160 carros alegóricos.

O evento recordará o primeiro desfile a favor dos direitos homossexuais, organizado a 28 de junho de 1970, um ano depois dos distúrbios, quando um grupo de homossexuais caminhou do bar até o Central Park.

"Nunca ninguém antes tinha caminhado em pleno dia, longe dos bares, para celebrar e ter uma espécie de festa hippie; isso foi revolucionário", explicou Karla Jay, professora, escritora e pioneira dos estudos da questão gay.

"Gritávamos para as pessoas nas ruas: Unam-se! Saiam do armário! Como é que sabem que a vossa avó não é gay?", acrescentou.

O desfile foi-se tornando a cada ano maior e estendeu-se por várias partes do mundo, apesar de a homossexualidade ainda ser proibida e castigada em vários países.

"O que fizemos foi incrível. Acabámos com nossa invisibilidade. Agora as pessoas sabem quem somos. Somos vistos na televisão, somos vistos. Leem sobre nós nos jornais. Ouvem-nos em programas de rádio. Já não somos invisíveis", afirma um dos veteranos de Stonewall, Mark Segal, de 68 anos, que participou no primeiro desfile, arriscando-se a ser preso.