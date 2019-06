“Em três meses foi possível criar esta dinâmica”, afirmou hoje Almeida Henriques, acrescentando que o Mescla é um festival com “uma marca cultural própria e distintiva”.

Apesar de o Mescla surgir para dar resposta ao “espaço vazio que ficou com o inesperado cancelamento dos Jardins Efémero”, o município não tem “qualquer objetivo de os substituir, antes pelo contrário”, frisou.

“Eles continuarão a ter o seu espaço”, garantiu Almeida Henriques, fazendo votos para que Sandra Oliveira apresente a candidatura ao programa Viseu Cultura e os Jardins Efémeros regressem no próximo ano.

O orçamento do Mescla é exatamente o mesmo que a autarquia tinha para os Jardins Efémeros, mas o número de dias de programação é maior.

“Há aqui um ‘mix’ positivo de artes e talentos. Propomos aos viseenses e aos milhares de visitantes que procurarão Viseu uma programação com identidade própria, onde todos podem ter lugar, independentemente da idade, dos gostos culturais e da sua origem”, frisou.

De 01 a 07 de julho, o programa promete várias expressões artísticas, como a escultura, a instalação, a música, o teatro, o novo circo, o café-concerto, a poesia, a literatura, a fotografia, o cinema, a arqueologia e a história.

O festival ocupará vinte espaços do centro histórico de Viseu, que estará encerrado ao trânsito automóvel das 16:00 às 02:00 durante essa semana.

O vereador da Cultura, Jorge Sobrado, frisou que este festival “é um caleidoscópio de disciplinas artísticas e culturais”, tendo como temáticas a luz e as viagens.

Irão participar dezenas de artistas e coletivos radicados na cidade de Viriato e também nomes nacionais e internacionais, em diferentes áreas de expressão.

No que respeita ao plano nacional e internacional, o vereador aludiu à presença do coletivo francês La Meute, dos Palmilha Dentada, da Companhia de Música Teatral, do Festival Monstra, do coletivo Ovo Alado. Vão também poder ouvir-se nomes como Noiserv, Fogo Fogo, Marta Ren, Elisa Rodrigues, SURMA, Solar Corona e Sopa de Pedra.

De Viseu, estarão nomes como Moullinex, Gira Sol Azul e a Viseu Big Band, o Teatro Mais Pequeno do Mundo, de Graeme Pullyen, João Lugatte, Ricardo Bernardo e Ricardo Silva (em residência), o projeto CRETA, de Guilherme Gomes (com diversos atores viseenses), a ZunZum, a Tribal, a Ritual de Domingo e Sónia Barbosa, Luís Belo, John Gallo, Inês Flor, Cláudia Sousa, o CARMO 81 e “Sr. Jorge” e a associação Memória Comum.