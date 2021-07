Do Concerto para dois violoncelos de Antonio Vivaldi, à banda sonora d'"Os Flinstones", da abertura de "O Rapto do Serralho", de Mozart, à música de John Williams para Indiana Jones, e da 'berceuse' do "Pássaro de Fogo", de Stravinsky, a "Mamma Mia", dos ABBA, a Orquestra Geração da Amadora vai atravessar mais de três séculos da história da música, num programa que inclui ainda excertos de obras de Handel, van Delft e Mahler.

A Orquestra Geração da Amadora é constituída por 50 alunos, dos agrupamentos de escolas Miguel Torga, Almeida Garrett e Pedro D’Orey, e faz parte do sistema português Orquestra Geração, um projeto de intervenção social através da prática orquestral. Criado em 2007 na Escola Básica Miguel Torga, no Casal de S. Brás, na Amadora, encontra-se ativo em 22 estabelecimentos de ensino básico e secundário, nos municípios de Almada, Amadora, Lisboa, Loures, Oeiras, Sesimbra, Vila Franca de Xira e Coimbra.

No passado mês de fevereiro, a Assembleia da República aprovou por unanimidade (com ausência do Chega) a recomendação ao Governo de passar a garantir apoio plurianual permanente ao projeto, assim como a sua disseminação pelo território nacional.

O concerto de hoje tem início às 19h00.