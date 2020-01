Melhor Série Dramática:

Batwoman (The CW)

Billions (Showtime)

Euphoria (HBO)

Killing Eve (AMC)

The L Word: Generation Q (Showtime)

The Politician (Netflix)

Pose (FX)

Shadowhunters (Freeform)

Star Trek: Discovery (CBS All Access)

Supergirl (The CW)

Melhor Série Cómica:

Brooklyn Nine-Nine (NBC)

Dear White People (Netflix)

Dickinson (Apple TV+)

Schitt’s Creek (Pop)

Sex Education (Netflix)

Superstore (NBC)

The Other Two (Comedy Central)

Uma Dia de Cada Vez (Netflix)

Vida (Starz)

Work in Progress (Showtime)

Episódio Indivual (de uma série com uma personagem LGBTQ regular):

“Love”, Drunk History (Comedy Central)

“Murdered at a Bad Address”, Lei & Ordem: Unidade Especial (NBC)

“Spontaneous Combustion”, Easy (Netflix)

“This Extraordinary Being”, Watchmen (HBO)

“Two Doors Down”, Dolly Parton: Histórias com Melodia (Netflix)

Melhor Minissérie:

Aos Olhos da Justiça (Netflix)

Histórias de São Francisco (Netflix)

Mrs. Fletcher (HBO)

The Red Line (CBS)

Years & Years (HBO)

Melhor telefilme:

Deadwood (HBO)

Quando a Neve Cai (Netflix)

Rent: Live (FOX)

Transparent: Musicale Finale (Amazon)

Trapped: The Alex Cooper Story (Lifetime)

Melhor Reality Show:

Are You the One? (MTV)

Bachelor in Paradise (ABC)

I Am Jazz (TLC)

Queer Eye (Netflix)

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Melhor BD:

The Avant-Guards (BOOM! Studios)

Bloom (First Second)

Crowded (Image Comics)

Harley Quinn: Breaking Glass (DC Comics)

Laura Dean Keeps Breaking Up With Me (First Second)

Liebestrasse (ComiXology Originals)

Lumberjanes (BOOM! Studios)

Runaways (Marvel Comics)

Star Wars: Doctor Aphra (Marvel Comics)

The Wicked + Divine (Image Comics)

Melhor Videojogo:

Apex Legends

Borderlands 3

Overwatch

The Outer Worlds

The Walking Dead: The Final Season