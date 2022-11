A ler os textos vão estar os atores Filipe Abreu, João Vicente, Marta Taborda, Miguel Maia, Nádia Yracema, Rafael Gomes, Rita Rocha Silva e Sandra Faleiro, informou hoje a companhia Cepa Torta, promotora da iniciativa.

Inicialmente escritas como peças separadas, tornaram-se num tríptico por opção da autora, que as rescreveu como “um estudo do amor em três partes", refere a organização do festim, acrescentando tratar-se de três peças “em que as ausências assumem um lugar de relevância e em que o ambiente melancólico que as envolve ganha um grande protagonismo”.

Na nova etapa do festim, nos dias 25, 26 e 27 de novembro, a obra a ler é “Búfalo americano”, uma das primeiras peças do autor norte-americano David Mamet (1947), considerada pela Cepa Torta “uma das peças mais emblemáticas e inovadoras” do escritor, sobretudo ao nível da construção dos diálogos e do desenrolar da ação.

A leitura fica a cargo de André Gago, Bruno Soares Nogueira, Filipe Abreu e João Pedro Mamede.

A 6.ª edição do festim “Esta noite grita-se” termina, em dezembro, com a leitura do texto vencedor da segunda edição do Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina “Isso não é relevante”, de Maria Giuglia Pinheiro.

Este ano, o painel de júri foi composto por Joana Craveiro, Patrícia Portela e Francisco Frazão. Com um valor de 750 euros, o prémio contempla ainda a edição do texto em livro, numa parceria com a editora Douda Correria e pela leitura pública que encerra a programação do festim.

O prémio será entregue em 03 de dezembro, no Salão Nobre do Teatro Nacional D.Maria II, às 19:00, após o que será lida a obra. A leitura do texto repetir-se-á no dia seguinte, no mesmo local e à mesma hora.

Com a leitura de textos de autores desde finais do século XVI até à atualidade, “Esta noite grita-se” celebra o texto teatral, com “apresentações conduzidas por uma direção artística que acompanha um vasto conjunto de atores e onde a relação com o espectador é informal e íntima”, pretendendo “acima de tudo cativar e emocionar, tentando aliviar a carga erudita normalmente atribuída ao texto dramático”, acrescenta a Cepa Torta.