Há mais de 40 anos sob as luzes da fama, Denzel Washington costuma manter uma postura sóbria nas suas entrevistas e mais reservada no que diz respeito aos assuntos da vida pessoal.

Daí o impacto que está a ter a entrevista esta quarta-feira à noite, em que se emocionou ao falar da mãe, Lennis Washington, falecida em junho.

"Ela não se sentiu enganada. Nem o meu irmão, a minha irmã ou eu", respondeu o ator de 66 anos quando o apresentador Stephen Colbert lhe deu os pêsames e comentou que deve ter sido uma bênção a sua mãe ter vivido até aos 97 anos.

A alteração do tom da entrevista surgiu logo a seguir, quando Stephen Colbert recordou um comentário do ator sobre o primeiro amor verdadeiro de um filho ser a mãe e perguntar como é que estava a homenagear esse amor e o dela por ele e a sua memória através do seu trabalho.

"A mãe é o primeiro verdadeiro amor de um filho. Um filho, especialmente esse primeiro filho, é o último verdadeiro amor de uma mãe. Isso... estou a ficar engasgado, desculpem", respondeu o ator, ainda a segurar as lágrimas e parar para respirar e beber água, enquanto era aplaudido pelo público.

O ator acrescentou a seguir que percebeu melhor essa ligação profunda quando viu a reação da sua esposa ao terem o primeiro filho, o ator John David Washington ("Tenet").

"E sabem, ela [a sua mãe] esteve lá para tudo. E foi para casa", continuou, antes de pedir um lenço.

Denzel Washington tentou recompor-se enquanto era mostrada uma fotografia com a mãe e a esposa de quando ganhou o Óscar de Melhor Ator Secundário por "Tempo de Glória" na cerimónia de 1990, mas acabou por desabafar: "Isto é terrível. E não chorei no funeral dela".

Ao ser perguntado por Colbert sobre a razão disso, o ator conseguiu finalmente aliviar a emoção do momento: "Não sei, suponho que guardei para ti. Por amor de Deus!".

Denzel Washington ainda comentou “Não sei se fui o filho favorito dela, mas sei que fui o que deu mais trabalho” depois do apresentador recordar uma declaração de psicanalista Sigmund Freud.

Houve ainda um momento intimista e quase impercetível à despedida e já com o público a aplaudir (só disponível na partilha no YouTube) quando Colbert disse ao ator que percebia bem o que ele estava a passar (o apresentador perdeu o seu pai e dois irmãos num acidente de avião quando tinha dez anos, e a mãe em 2013).

VEJA O MOMENTO DA ENTREVISTA.