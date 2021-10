Depois de "Portas do Sol", single de estreia editado há um ano, a cantora e compositora Nena revelou o seu segundo tema original. "Do Meu Ao Teu Correio" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com letra e música da jovem artista.

A canção foi co-produzida por João Só e Ricardo Ferreira. O vídeo do novo tema foi filmado em Salvaterra de Magos, realizado por Gonçalo Pelágio e é protagonizado por Valeriya Gogunskaya, popular skater das redes sociais e bailarina, e por Nena.

Veja o vídeo: