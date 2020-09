Depois de concertos no México, Finlândia, Canadá, Estados Unidos, França, Polónia, Luxemburgo e França, Elida Almeida regressa a Portugal. A artista cabo-verdiana atua no Espaço Espelho D’Água, em Lisboa, este sábado, dia 26 de setembro.

"Nascida na Ilha de Santiago, Elida Almeida começou a cantar na Igreja, mas após a morte do seu pai teve que ajudar a mãe com a venda de legumes. Contudo, a música era o seu destino e com letras que juntavam amor e protesto começou a ganhar cada vez mais espaço. Em 2015, venceu o prêmio do Prix Découvertes RFI. Elida é conhecida pelas grandes parcerias que faz. Entre elas, estão Flavia Coelho, Helio Batalha, Roberta Campos e Elji Beatzkilla", lembra a promotora.

"Elida assistiu à apresentação da conterrânea Lucibela no SomSabor, gostou do espírito intimista dos concertos do festival e inspirou-se para também fazer parte do projecto", acrescenta o comunicado.

Dia 26 de setembro

Concerto: Elida Almeida

Chef convidado: Leandro Araújo

Horários: Jantar das 20h30 às 22h e concerto às 22h30