Depois de quatro meses de confinamento, os MOBBERS estão de volta com um EP de cinco canções, todas gravadas durante a quarentena. O EP chegou esta sexta-feira, dia 17 de julho, aos serviços de streaming de música.

"Depois de quatro meses em confinamento apresentamos aos nossos fãs o 'Lockdown', um EP com cinco faixas gravadas neste período de quarentena. Tentámos ir buscar sonoridades novas e mais maduras que remetessem ao RAP, no verdadeiro sentido da palavra. Com diversos planos adiados neste período que todos estamos a viver, o 'Lockdown' foi a melhor forma que conseguimos para nos mantermos perto dos fãs", frisa o grupo.

Com cinco anos de existência, os MOBBERS têm "sido um fenómeno do rap e tem demonstrado que a nova geração do hip-hop angolano está na pista para lutar pelo seu espaço no mercado nacional, mas não só", lembra a Sony Music em comunicado.

MOBBERS |LOCKDOWN

1 – Sem Pressa - Vídeo

2 – Não vi

3 – Barreiras - Vídeo

4 – Nuvens feta T-rex

5 – Mulher como tu feat Carla Prata - Vídeo