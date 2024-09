Os The National anunciaram esta terça-feira, dia 24 de setembro, que o álbum ao vivo "Rome" chega a 13 de dezembro.

O disco vai contar com um conjunto de 21 faixas e dois LPs gravados ao vivo (sem overdubs) a 3 de junho de 2024, na cidade italiana de Cavea no Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

O álbum duplo, misturado pelo colaborador de longa data Peter Katis, percorre mais de 20 anos de composição da banda, mostrando como cada canção ganha uma nova vida nas suas atuações ao vivo.

Para acompanhar o anúncio, a banda norte-americana lançou um EP com quatro canções, intitulado "NTL RM EP I", que apresenta os destaques de Rome: "I Need My Girl", "Lemonworld", "The Geese of Beverly Road" e "Lit Up".