O guitarrista partilha o palco belenense com os músicos Ivo Martins na bateria, Carlos Lopes no acordeão, José Ganchinho no baixo, Flávio Cardoso na viola e Eduardo Espinho na guitarra elétrica

Este concerto, no âmbito do ciclo “Há Fado no Cais”, um projeto conjunto do CCB e do Museu do Fado, conta ainda com dois convidados especiais: a fadista Lenita Gentil e o guitarrista Ricardo Silva.

O álbum, disse o músico à Lusa em março passado, nasceu da "vontade em partilhar com o público” as suas criações e as melodias que elegeu como preferidas, nomeadamente “Variações em Ré”, de Domingos Camarinha, ou “Valsinha”, de José Fontes Rocha, entre outras.