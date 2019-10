Apesar de ter uma “relação muito complicada com Portugal”, Tiago Higgs adora toda a gente com quem já trabalhou no país, mas lamenta que a indústria nacional seja “minúscula” e que se mantenha uma “mentalidade um bocado de vila”, no país.

Ainda assim, devido a uma “paixão enorme por viagem e fotografia”, desenvolveu um canal no Youtube dedicado a essas viagens e decidiu aproveitar essa mesma paixão para "reatar” a sua ligação a Portugal.

“Quando vou aí, tento ir conhecer uma parte do país e fazer um vídeo e fotos para o canal sobre isso. Confesso que tem funcionado”, disse o designer.

O vídeo para o álbum “Ghosteen”, de Nick Cave e os Bad Seeds, foi divulgado através do Youtube na noite de quinta-feira. O filme é do Hingston Studio, com realização de Tom Hingston e animação e efeitos visuais de Yusuke Murakami, Markus Lehtonen, Aislinn Clifford, Amanda Tooke e Tiago Higgs.

“Ghosteen”, 18.º álbum de originais de Nick Cave e dos Bad Seeds, foi gravado entre 2018 e os primeiros meses de 2019, com mistura de Nick Cave, Warren Ellis, Lance Powell e Andrew Dominik.

Disco com duas partes, em que “as canções do primeiro álbum são as crianças e as canções do segundo álbum são os seus pais”, “Ghosteen é um espírito migratório”, nas palavras de Nick Cave, aquando do anúncio.

O jornal britânico The Guardian deu-lhe cinco estrelas e classificou-o como talvez “o mais bonito conjunto de canções” que Nick Cave e a sua banda já criaram.

O New Musical Express deu-lhe igualmente cinco estrelas e escreveu que “este álbum devastador é o trabalho de um artista que tenta fazer sentido da perda”, numa referência, muitas vezes feita, à morte - súbita e acidental – do seu filho Arthur, em 2015.