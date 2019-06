"Desta vez não vai chover" é a nova canção de Maria Leal. Para o videoclip do tema, que foi lançado na semana passada, a artista convidou Bruno Savate.

Nas redes sociais, as reações não demoraram a chegar. Entre memes, gifs e piadas, a nova canção de Maria Leal, que ficou conhecida ao participar no programa "Você na TV", da TVI, tornou-se num dos temas mais comentados no Twitter.

Veja algumas das reações: