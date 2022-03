Carolina de Deus é uma cantora e compositora, natural de Lisboa. Autodidata no piano, deu aos 18 anos os seus primeiros passos na música no programa de talentos "La Banda", da RTP1. Com influências variadas, que vão desde Amy Winehouse ou The Beatles até Bárbara Tinoco, Jorge Palma ou António Zambujo, Carolina arrancou recentemente a sua aventura a solo.

"Talvez..." é o primeiro single da artista, com letra e música da sua autoria.

RITA ROCHA

Rita Rocha é uma jovem, cantora, compositora e instrumentista. Depois da sua passagem pelas finais do "The Voice Kids", onde conquistou os jurados e o público, estreou-se a solo com o seu primeiro single "Mais ao Menos Isto".

No início do ano, Rita Rocha atuou com Carolina Deslandes, a sua mentora no programa de talentos da RTP1, no Coliseu do Porto e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

GABRIELA

Gabriela tem 24 anos e é natural do Porto. "As suas raízes artísticas são fruto do binómio da música e do teatro, palcos onde caminha como se estivesse em casa. Estas paredes de que faz morada levaram-na a crescer rodeada de inspirações", adianta a sua biografia no Spotify.

A cantora e compositora lançou o seu primeiro EP, "Respira", este ano.

ELISA

Natural da Madeira, Elisa deu-se a conhecer no Festival da Canção 2020. Com o tema "Medo de Sentir", composto por Marta Carvalho, a jovem conquistou os jurados e os espectadores, vencendo o concurso da RTP1.

Em 2020, Elisa editou o single "Coração", que faz parte do seu primeiro álbum, "No Meu Canto" (2021). "Se Não Me Amas" é um dos singles do disco.