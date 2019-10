Haugsang foi um dos primeiros cravistas a gravar a obra de Carlos Seixas, nomeadamente os dois concertos sobreviventes para cravo e orquestra, com a Norwegian Baroque, as sonatas para cravo (com o cravo histórico de Joaquim José Antunes) e para órgão, assim como a Missa e o Dixit Dominus, com o Coro de Câmara de Lisboa.

O Cravo Taskin tem origem numa encomenda de Luís XVI aos construtor Pascal-Joseph Taskin, em 1782. No século XX, ficou na posse do último Rei de Itália, Humberto II, que o trouxe para Portugal, quando se exilou.

O restauro do cravo recebeu este ano o Prémio da Associação Portuguesa de Museologia, na categoria Conservação e Restauro.