As atividades caninas ligadas aos cães de proteção e rebanhos, bem como um encontro etnográfico pastoril são outras das componentes do Chocalhos, que contribuem para divulgar e manter vivo o imaginário da cultura pastoril.

Conhecido por atrair inúmeros visitantes e pela forte participação da população - que transforma os pisos térreos das casas em tasquinhas - o Chocalhos também se afirma como um importante cartaz turístico do concelho, que contribuiu fortemente para dinamizar a economia local.

A tradicional caminhada com ovelhas por trilhos da serra da Gardunha, num percurso de cerca de nove quilómetros que liga o Fundão e Alpedrinha, está marcada para domingo, às 8:00.

O convidado desta edição é Castro Daire, que irá apresentar no certame as suas tradições, a gastronomia característica da região e as histórias que marcam cada pedaço do seu território.