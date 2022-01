Com fotografias de Augusto Brázio e de Nelson d’Aires, “a Justiça é o tema foco da 1.ª edição de ‘Diário de uma República’”, orientada pelo diálogo com Álvaro Laborinho Lúcio, sendo as restantes edições do projeto (2022-2030) “sobre outras temáticas fundamentais, a um ritmo de estreia de espetáculo nos anos ímpares, com exceção do último, a estrear em 2030, como súmula dos quatro anteriores”, refere um comunicado da Câmara de Torres Novas, no distrito de Santarém.

O espetáculo, que tem direção artística de Fernando Giestas, com o apoio de Rafaela Santos, está limitado a 80 espectadores.