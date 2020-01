Salvador Sobral e António Zambujo são outros nomes portugueses anunciados para Londres, em janeiro e março, a que se seguirão as fadistas Lina e Sara Correia.

Dino D'Santiago esteve em Londres no ano passado, no âmbito do Festival de Música Latina La Linea, quando promoveu o álbum "Mundu Nôbu", produzido por Seiji, um produtor britânico que fez carreira na música de dança dos anos 1990, e por Kalaf e Branko, ambos dos Buraka Som Sistema.

O autor de "Nova Lisboa", descrito como "a estrela luso-cabo-verdiana do T&B [Rhythm and Blues]", esgotou a lotação na sala conhecida por promover música do mundo na capital britânica, e que, em 11 de fevereiro, recebe Antonio Zambujo.

O 'cantautor' que celebrizou o "Pica do 7" regressa a Londres, onde também tocou no Jazz Café no ano passado e que, em 2017, apresentou igualmente, na capital britânica, o álbum "Até Pensei que Fosse Minha", um tributo ao cantor brasileiro Chico Buarque.