Na semana passada, Diogo Piçarra surpreendeu os fãs ao partilhar dias fotografias onde aparece com todas as suas tatuagens escondidas. Em conversa com o SAPO Mag, o músico revelou o motivo.

"Quanto ao projeto em que estava com as tatuagens todas tapadas com a maquilhagem... isso vai sair em breve. É mais uma capa de revista. Acho que as pessoas vão gostar e é um momento especial", contou Diogo Piçarra.

"Foi a primeira vez que tapei as tatuagens e que me vi sem tatuagens. Tive algum receio quando me começaram a tapar e comecei a pensar: 'e se eu gostar?'", brincou.

Veja o vídeo (a partir do minuto 6):