Diogo Piçarra edita esta sexta-feira, dia 29 de novembro, "South Side Boy", o seu terceiro álbum de originais. O disco encontra-se disponível em todas as lojas e nas plataformas digitais.

"'South Side Boy' simboliza os nossos medos, as nossas falhas, as nossas inseguranças e dúvidas", descreve o cantor. "O miúdo ou miúda que ainda vive dentro de nós e que nunca cresceu. Por vezes grita-nos baixinho e faz-nos perder a confiança, outras é quem nos relembra de onde viemos quando estamos prestes a esquecer-nos", acrescenta.

Do álbum "South Side Boy" já tinham sido lançado anteriormente dois singles: "Coração", o primeiro a ser revelado e que já conta com mais de um milhão e 300 mil visualizações no Youtube; e “Anjos”, o mais recente, escrito e composto em parceria com Carolina Deslandes.

O álbum conta ainda com a participação de Lhast em "Cedo" e com a produção de Charlie Beats no primeiro single, que também misturou e masterizou o disco. Diogo contou ainda com Holly numa parceria na produção do interlúdio do disco, "Sul" e com a produção de Lhast no tema que interpretam em conjunto.