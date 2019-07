Para o coordenador do álbum, os Novos Talentos FNAC funcionam "como uma faísca", que encoraja os novos artistas a fazerem música. "Há uma seleção que resulta num grupo, mas é sempre uma seleção incompleta porque estamos sempre dependentes do tempo de cada disco - facilmente isto seria uma edição com quatro CDs, muito facilmente. O meu dilema não é reconhecer o talento, é ter de escolher, ter de dizer não. Dizer 'sim' a uns e deixar outros de fora", explica.

A componente feminina do disco é um dos elementos em destaque na edição de 2019, com mais de metade das participações (20 de 39) a serem protagonizadas por mulheres. "O talento feminino sempre esteve incluído em todos os dias. Neste último ano, talvez devido ao movimento feminista internacional, eu achei por bem que um dos CDs fosse totalmente com bandas ou cantautora no feminino. É mais uma chamada de atenção e não é uma situação forçada, não é oportunismo. É feito porque existe", frisa.

Este ano, Russa foi a grande vencedora dos Novos Talentos FNAC com "O Teu Abraço", tema que faz parte do último EP da artista, "Party-Leftovers". A canção foi produzida por Dr. Pi e conta também com a colaboração de Sickonce na pós-produção.

"Num mercado tão competitivo é bom participar neste tipo de iniciativas porque é uma forma diferente de nos destacarmos. Então, acho que é uma grande vantagem. (...) É como fosse uma espécie de triagem", sublinha a jovem artista em conversa com o SAPO Mag.

Russa explica que a música apareceu na sua vida quando entrou para a universidade. "Quando entrei para a faculdade comecei a escrever, escrevia poemas... mas já começava a dar-lhes um ritmo de rap. Depois comecei a ver as coisas de forma diferente e agora é o meu trabalho, apesar de não ter nenhuma formação musical. Fui aprendendo tudo ao longo do tempo", conta.

"Para quem me conhece através do disco, pode até ficar com ideia completamente diferente. A canção que ganhou os Novos Talentos FNAC, é um tema mais romântico e mais calmo. E muitas das pessoas que me seguem, destacam a minha garra e a minha presença um bocadinho mais agressiva. Acho que tenho um bocadinho desses dois mundos", explica.